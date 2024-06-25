الصحة الفلسطينية: الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة أصبح رصيدها صفر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المستشفيات والمراكز الصحية بغزة تعاني نقصا حادا في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة أصبح رصيدها صفرا أو أوشكت على النفاد، موضحة ان 1000 مريض غسيل كلوي في غزة حياتهم مهددة جراء نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم.

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والأممية سرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.