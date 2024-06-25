الجيش الروسي يعلن تدمير 30 مسيّرة أوكرانية

أكد الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر خلال الليل 30 مسيّرة أوكرانية في مناطق حدودية مع أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر «تليجرام»: «خلال الليل وأثناء محاولة لنظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية بواسطة مسيّرات جوية على أراضي روسيا الاتحادية، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 29 مسيّرة في منطقة بيلغورود ومسيّرة في منطقة فروونيه».

ومن جهته، قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة 4 أشخاص، كما تسببت في أضرار بعشرات المباني في هجمات شنتها أوكرانيا على المنطقة.

وأضاف غلادكوف عبر تطبيق «تليجرام» أنه تم تدمير ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق ياكوفليفسكي في بيلغورود.

وأضاف أن شخصين أصيبا هناك بشظايا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

كما ذكر غلادكوف أن شخصاً آخر أصيب عند إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة بيلغورود، وهي المركز الإداري للمنطقة، وأصيبت امرأة في إحدى القرى.

وأضاف أن أضراراً لحقت بعشرات المباني والسيارات في أنحاء المنطقة.