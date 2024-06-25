أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء شاب في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها، لكشف غموض اختفاء شاب منذ 7 أيام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل سليم، إخطارا من العميد عمرو البشير، مأمور مركز طوخ، بتلقيه بلاغا من أسرة الشاب محمد سعيد محمد عز الدين، 29 سنة، من سكان مدينة طوخ.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس المباحث، والنقيب أحمد نصر معاون المباحث، وتبين أن الشاب يعمل على سيارة سوزوكي يمتلكها، وكان مع أحد الزبائن بعزبة العروسي بقرية مشتهر واختفى بعدها، وجرى العثور على السيارة ومتعلقاته، وضبط عدد من المشتبه بهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.