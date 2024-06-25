ads
الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء شاب في ظروف غامضة

اختفاء شاب
اختفاء شاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها، لكشف غموض اختفاء شاب منذ 7 أيام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل سليم، إخطارا من العميد عمرو البشير، مأمور مركز طوخ، بتلقيه بلاغا من أسرة الشاب محمد سعيد محمد عز الدين، 29 سنة، من سكان مدينة طوخ.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس المباحث، والنقيب أحمد نصر معاون المباحث، وتبين أن الشاب يعمل على سيارة سوزوكي يمتلكها، وكان مع أحد الزبائن بعزبة العروسي بقرية مشتهر واختفى بعدها، وجرى العثور على السيارة ومتعلقاته، وضبط عدد من المشتبه بهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية اللواء نبيل سليم مأمور مركز طوخ مدير أمن القليوبية مدينة طوخ