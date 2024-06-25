وصول أول سلاسل الدعم والإمداد لفرش مستشفى الصدر بمطروح

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، وصول أولى سلاسل الدعم الإمداد لفرش مستشفى الصدر، ويجرى الفرش والتجهيز خلال فترة قليلة لتقديم الخدمة الصحية ولدعم القطاع الطبي بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه سيتم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء فى الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الغير طبى والإدارة؛ لتقديم خدمة مميزة للمرضى وتهيئة الجو الملائم للطاقم الطبى والإدارى.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تتخذ الدولة خطوات سريعة من أجل العمل على تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين فى كافة المحافظات وخاصة بالمحافظات الحدودية، وكان لمحافظة مطروح نصيب من تلك الخطة، حيث تسعى للانتهاء من تطوير لعدد من المستشفيات الكبرى بالمحافظة، للنهوض بالخدمة الصحية للمواطن، والتسهيل فى الحصول عليها وعدم التنقل لمسافات كبيرة، حيث تسعى المحافظة جاهدة لدخول مستشفيي الصدر والحميات الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكيل صحة مطروح: جارٍ استكمال سلاسل الدعم والإمداد من الفرش والتجهيزات لمستشفى الصدر

وأضاف الدكتور مبروك سالم، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح؛ استقبلت أولى سلاسل الدعم والإمداد لفرش مستشفى الصدر بمطروح، وجارٍ استكمال سلاسل الدعم والإمداد من الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية؛ تمهيدا لتشغيل مستشفى الصدر فى الفترة القليلة القادمة وبدعم كامل من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، أن أعمال تطوير مستشفى الصدر تمت على مساحة مباني 1800 متر مربع وعلى مساحة إجمالية 10850 مترا مربعا، تضم ثلاث مبانى المبنى الرئيسى للمستشفى ومبنى العيادات الخارجية ومبنى لثلاجات حفظ الموتى، وتضم مستشفى الصدر قسم للاستقبال والطوارئ، وقسم داخلى مجاني، واقتصادي، بالإضافة إلى قسم للعناية المركزة، وثلاجة حفظ الموتى، وقسم للعزل، وكذلك معامل كيمياء، ومعمل pcr، ومعمل بكترولوجي، وأشعة عادية ومقطعية، وسونار ومناظير رئوية، وصيدلية استقبال، وصيدلية نفقة دولة، وصيدلية داخلى، وصيدلية العيادات الخارجية، وقسم للتعقيم وغرفة نفايات، ومغسلة ومطبخ، وقاعة تدريب، وتنك الأكسجين، بالإضافة إلى سكن للفريق الطبي، وعدد 2 محول كهرباء.

وكيل صحة مطروح يشكر المحافظ ووزير الصحة لدعمهم المتواصل للقطاع الصحي

وأعرب سالم عن خالص تقديره للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والشكر موصول لكل من مد يد العون والمساندة لدعم القطاع الصحي والعاملين به بمحافظة مطروح.

وصول أولى سلاسل الدعم الإمداد لفرش مستشفى الصدر بمطروح تمهيدا للتشغيل التجريبي

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