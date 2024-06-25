عمليات تعليم دمياط: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول امتحانات الثانوية العامة وتسريبها

تابع محمد رمضان الغريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، ومديرو الإدارات التعليمية العشرة في دمياط، سير امتحانات اللغة الأجنبية الثانية على مستوى ٤١ لجنة، مؤكدا أنه يحظر استخدام الهواتف المحمولة، وأنه في حال رصد أي واقعة لحمل هواتف محمولة أو ساعات سمارت سيتم التصدي لها واتخاذ الإجراء اللازم لمنع تداول الامتحان وتسريبه.

يذكر أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بنشر صور لتسريبات عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم .

هذا وحرصت منال عوض، محافظ دمياط، على متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات، واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها و عدم رصد أى شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.