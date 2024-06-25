الثانوية العامة 2024.. ضبط 3 طلاب بالقاهرة لقيامهم بالغش الإلكتروني في امتحان الفرنسي والألماني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط طالبين خلال قيامهما بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنتين بالشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية باستخدام الهاتف المحمول، وذلك في رابع أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

كما تم ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في مادة اللغة الألمانية.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الإلكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وأشارت إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.