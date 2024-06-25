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الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الثلاثاء، نشاط رياح علي  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة اليوم  

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39  للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42  للعظمى والصغرى 32 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة .

اليوم حالة الطقس الارصاد