الثانوية العامة 2024.. طلاب الفيوم يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

توافد الطلاب على اللجان منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان ابوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى محافظة الفيوم، والبالغ عددهم 18 ألفا 274 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالبا للنور للمكفوفين.

بدأ الامتحان فى التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين وتشمل اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية، حسب اختيار الطلاب للغة الأجنبية الثانية وتتضمن ورقة الامتحان 31 سؤالا منهم 29 اختيار من متعدد و2 سؤال مقالى.

وتعتبر اللغة الأجنبية الثانية هى ثانى المواد الأساسية بعد أن أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية يوم السبت الماضى وكانوا قبل إجازة عيد الأضحى قد أدوا الامتحان فى أربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الأول واليوم الثانى الاقتصاد والإحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف إلى المجموع.

وقامت الأجهزة التنفيذية فى الفيوم بإقامة حرم أمنى أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لأداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ إلغاء الأسواق الأسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.