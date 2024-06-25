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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حيل ذكية تساعد على إنقاص الوزن.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت خبيرة التغذية الدكتورة إيلين ألكساندر عن قائمة بالحيل اللازمة التي يمكن أن يؤثر على التحكم بالوزن المثالي، وفقا لما نشرته صحيفة Mayo Clinic.

وتقول الدكتورة إيلين ألكساندر: إن هناك العديد من الحيل التى تساعدك فى التحكم فى وزنك من خلال اتباع قائمة معينة تساعدك على الاستمرار في مهمتك وتمنع المماطلة وتقلل من احتمالية الشراء.

وتوضح: أنه يجب اتباع استراتيجية لإعداد قائمة المشتريات الخاصة لتبدأ بالفواكه والخضار واللحوم وشراء الحاجة وفقا للأهمية وعدم التسوق وأنت جائع لتجنب العرضة للإفراط في الشراء وتحقق من الملصقات والتركيز عند الطلب عبر الإنترنت لمقارنة العناصر بسهولة وتجنب العناصر التي تجذب الانتباه.

وأضافت: أن التخطيط لوجبات خفيفة والطهي بكميات كبيرة إذا كنت تعتمد على الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والسعرات الحرارية والتي لن تشعرك بالشبع، لأنك مشغول للغاية فقم بإعداد الوجبات الغذائية بكميات كبيرة من خلال شراء ما يكفي من المكونات.

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