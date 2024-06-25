مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالقليوبية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين من المعاينة الأولية إصابة كل من: فؤاد سعد، 13 سنة، سحر علاء 10 سنوات، أحمد حسام سعيد 20 سنة، عمرو علاء 13 سنة، زوزو فؤاد سعيد 45 سنة، حسام السعيد أنور 29 سنة، هيثم مصطفى علي 30 سنة، مسعد فؤاد 35 سنة، فرح علاء محمد 30 سنة، شهد مسعد فؤاد 16 سنة، تامر فؤاد سيد 37 سنة، إيمان الصياد فؤاد 10 سنوات، الصياد فؤاد، 45 سنة متوفي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.