شركة كورية جنوبية توقع صفقة بـ1.96 مليار دولار أمريكي لإنتاج مقاتلات "KF-21"

أعلنت شركة كوريا الجنوبية للصناعات الجوية والفضائية (KAI) اليوم الثلاثاء، أنها وقعت صفقة لإنتاج طائرات مقاتلة من الجيل التالي من طراز "KF-21" بقيمة 1.96 تريليون وون (1.96 مليار دولار أمريكي) مع وكالة المشتريات الدفاعية الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الشركة قولها "إن العقد الذي تم توقيعه مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي يتضمن ما مجموعه 20 وحدة من طائرات "KF-21" المقاتلة، بما في ذلك الدعم اللوجستي للمتابعة، مثل تقديم التدريب والأدلة الفنية".

وأضافت أن العقد يمثل بداية مرحلة الإنتاج الكامل للمقاتلة "KF-21"، مشيرة إلى أن الطائرة ستصبح من الأصول الأساسية للقوات الجوية لكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الجنوبية برنامج تطوير المقاتلة "KF-21" مع إندونيسيا عام 2015، بهدف الحصول على مقاتلة محلية أسرع من الصوت لتحل محل أسطولها المتقادم من مقاتلات "F-4" و"F-5".