روسيا: مقتل وإصابة 5 في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل امرأة مسنة وإصابة أربعة آخرين ولحقت أضرار بعشرات المباني في عدة هجمات جوية شنتها أوكرانيا على منطقة بيلغورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق أراضي المنطقة.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق "تيلجرام"، إن امرأة مسنة توفيت في قرية قريبة من مدينة بيلغورود، وهي المركز الإداري لمنطقة بيلغورود.

وأضاف جلادكوف أنه تم تدمير ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة فوق منطقة ياكوفليفسكي، مشيرا إلى إصابة شخصين بشظايا.

وتابع قائلا: إن شخصا آخر أصيب بعد إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة بيلغورود، كما أصيبت امرأة أخرى في إحدى قرى المنطقة، نقلا عن وكالة رويترز.

وأشار حاكم بيلغورود إلى تضرر عشرات المباني والسيارات في أنحاء المنطقة.