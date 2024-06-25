استشهاد 10 أفراد من عائلة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي على غزة

أفادت قناة الأقصي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 10أفراد إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، من بينهم شقيقة هنية.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن قتل مطور الأسلحة الاستراتيجية في حماس محمد صلاح في غارة على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على منصة إكس: "قضت طائرة تابعة لسلاح الجو مساء أمس (الأحد)، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية على المدعو محمد صلاح، الذي كان يعمل في مشاريع تطوير في ركن الإنتاج التابع لحركة حماس".

وأضاف: "وقد لعب المدعو صلاح دورًا في مشروع تطوير وسائل قتالية استراتيجية لصالح حماس وأشرف على عدة خلايا في حماس كانت تعمل على تطوير الوسائل القتالية".