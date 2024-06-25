محافظ مطروح يستعرض جهود تطوير قطاع الطب البيطري

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع الدكتور عبد المجيد أبو شادى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، جهود تطوير قطاع الطب البيطري بالمحافظة، والعمل على مزيد من تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الهامة لأهالي مطروح.

بيطري مطروح: زيارة فريق بحثي من المركز القومي للبحوث لتنظيم عدد من القوافل البيطرية

أوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، أنه جار الإعداد لزيارة الفريق البحثي من المركز القومي للبحوث لتنظيم عدد من القوافل البيطرية؛ للكشف على الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية والعلاجية لها، بالإضافة إلى ما سيتم تقديمه من إرشادات وممارسات عملية لتوعية وتعزيز قدرات المربين، وذلك في إطار خدمة المجتمع المحلي وتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح خلال الفترة من 29 يونيو حتى 5 يوليو 2024.

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، إلى أن القوافل البيطرية تتضمن مناظرة الحالات المرضية والعلاج وتدريب عملي للأطباء، وذلك عقب وصول الفريق الطبى من القاهرة يوم 29 يونيو الجارى، ستبدأ بزيارة القافلة البيطرية لقرية رأس الحكمة يوم 30 يونيو، ومدينة النجيلة أول يوليو المقبل، وقافلة لمدينة الضبعة يوم 3 يوليو، وبقرية القصر بمركز مرسى مطروح يوم 4 يوليو، وبقرى البنجر بمدينة الحمام يوم 5 يوليو، بالإضافة إلى محاضرة علمية وتشخيصية لاستخدام السونار في تشخيص وعلاج أمراض العقم يوم 2 يوليو.

محافظ مطروح يوجه بتيسير أعمال القافلة وتذليل كافة العقبات

ووجه محافظ مطروح بتيسير أعمال القافلة وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن المعنية؛ لتوفير كافة الخدمات مع الإعلان عن القافلة لتحقيق المستهدف منها لخدمة مربي الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

بيطري مطروح: تطوير مجزر الحمام ضمن 9 مجازر

من ناحية أخرى أشار مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، إلى أنه جار الانتهاء من تطوير مجزر الحمام، ضمن 9 مجازر عاملة بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح لرؤساء المدن ومديرية التموين بالمتابعة المستمرة لحركة تشغيل المجازر بما يحافظ على البيئة والاطمئنان على سلامة اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين.