أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 25 يونيو 2024، وذلك بعد أن زادت 20 جنيها خلال الأيام الماضية على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3611 جنيها للبيع، و3593 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3160 جنيها للبيع، و3145 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2709 جنيهات للبيع، و2697 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات للبيع، و2098 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25280 جنيها للبيع، و25160 جنيها للشراء.