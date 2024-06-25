"تحرش بفتاة وكتم أنفاسها".. النيابة تستمع لاعترافات بائع متجول بالمرج

استمعت نيابة المرج، لاعترافات بائع متجول في مترو الأنفاق، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها.

واعترف المتهم أمام النيابة: “أنه لم يقصد التحرش بها وتتبع خطواتها في الشارع وأنه حاول كتم أنفاسها حتى لا تستغيث بالمارة”، وتحرش بها لفظيا وعندما استغاثت بالموجودين في الطريق حاول الهرب لكن تم الإمساك به.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نشرت إحدى الفتيات مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة تعديها بالضرب على أحد الأشخاص، مستعينة بآخرين بزعم التحرش بها في إحدى الشوارع بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وكشف المقطع الفيديو، أن الفتاة قالت تحرش بيا أثناء سيرها، مما دفعها للتعدي عليه وإحداث جرح قطعي في وجهه في منطقة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.