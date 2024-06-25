اليوم.. 13 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، 13 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

- 4 طلبات للنائب عبدالسميع الشامي، بشأن ضعف المياه بمنطقة سوق اللبن بحي أول المحلة الكبرى- محافظة الغربية، واستبعاد عزبتي الجندي ومحمد عرفة من مبادرة حياة كريمة بمدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، وتأخر أعمال تسليم خط الطرد بمحطة صرف صحي بشارع سعيد نوارة- منشية البكري بحي ثان مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، وتأخر تسليم مشروع تدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بأرض الإسعاف بالمشتل- المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

- طلبي النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن مطالبة حي أول المحلة الكبرى-محافظة الغربية المواطنين بدفع رسوم تحسين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على نموذج (10)، وعدم مد خدمة الصرف الصحي لعزبتي الجندي وبشارة-المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

- 3 طلبات للنائبة سامية محمد توفيق، بشأن ضعف المياه بقرية محلة أبو على- مركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية، والمطالبة بالتوسع الرأسي في البناء بالنسبة لمحافظة الغربية، حيث إنها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي ليس لها ظهير صحراوي أو ساحلي، والمطالبة باعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة الغربية.

- طلب النائب عامر حامد الشوربجي، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي ببعض قرى- مركز السنطة- محافظة الغربية، لعدم توفير اعتمادات مالية.

- طلب النائبة آمال إبراهيم عبد الحميد، بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركزي كفر الزيات وبسيون- محافظة الغربية.

- طلب النائبة سحر عبدالمنعم العشري، بشأن عدم إدخال خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمركز سمنود بمحافظة الغربية رغم تبرع المواطنين بقطعة الأرض.

- طلب النائب حامد جلال جهجه، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى بمركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية.