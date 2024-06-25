أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 25 يونيو 2024، وذلك بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاعا خلال اليومين الماضيين على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو نحو 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، في البنوك (مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB، والقاهرة).

كما سجل سعر الدولار نحو 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، في بنكي (قناة السويس، والبركة).

وسجل سعر الدولارفي بنك كريدي أجريكول نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.