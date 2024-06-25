اليوم.. محاكمة "يوتيوبر" بتهمة التعدي على سيدة وإجهاضها في المقطم

تعقد محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة اليوتيوبر "أ.س"، في اتهامه بالتعدي على سيدة وإجهاضها، واستعراض القوة.

جاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب القاهرة الكلية في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، أن اليوتيوبر "أ.س" وآخرين تعدو على سيدة بسبب خلافات بينهم على أرباح فيديوهات اليوتيوب، المجني عليها هي "نجلاء.ع.م.م"، 41 سنة.

وجاء في أقوالها أنها في أواخر شهر يناير قبل الماضي، تفاجأت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار محل سكنها، بمنطقة المقطم، بشخص ينادي عليها، وحال التفاتها قام شخص بسكب مادة حارقة في وجهها أصابت عينيها، ومنعتها عن رؤيته ثم تعدى عليها بالضرب.

وعندما حاولت الهرب منه لم تتمكن لسيطرتها عليها، محدثًا إصابة بيدها اليسرى، فحاولت الصراخ والاستغاثة، حتى التف المارة بالشارع حولها، وقام المتهم للهروب قبل أن يتمكنوا من القبض عليه مستقلا سيارة كانت داخلها آخرين.

كما جاء في أقوالها أنها تسبب لها في إجهاض جنينها، وتبين سابق معرفتها بأحد المتهمين وهو "أ.س" المتهم الأول، وولديه وسيدة تدعى "ليلى"، تعرفت عليها لتكون مسئولة عن قناتها على اليوتيوب ولكنها فوجئت بما حدث لها، منهم، وقررت النيابة حبسهم وإحالتهم إلى المحاكمة.