اليوم.. «تضامن النواب» تناقش تعديلات قانون العقوبات

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي.

وتناقش خلال اجتماعيها مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(٦٠) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين لمناقشة طلبي إحاطة.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن إغلاق قصر ثقافة كرداسة لأكثر من 9 سنوات.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامة، بشأن تشغيل وافتتاح قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقية.