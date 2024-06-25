اليوم.. «تعليم النواب» تناقش آلية تسجيل واستقبال الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم.

وتناقش خلال اجتماعيها طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن آلية تسجيل واستقبال الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية هذا العام.

فيما تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

وتناقش خلال اجتماعيها طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود بشأن قلة دعم وزارة التعاون الدولي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات القائمة بالعمل عليها وذلك بمدينة الإسكندرية - محافظة الإسكندرية، ومشروعات ريادة الأعمال مما يؤثر على ازدياد حجم البطالة بين الشباب وأصحاب المشروعات.