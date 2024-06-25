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الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي يخفض عمولة المعاملات ويرفع حدود الصرف بالعملة الأجنبية على بطاقاته الائتمانية

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
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قرر البنك الأهلي المصرى اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح ٥٪؜ بدلا من ١٠٪؜.
كما تقرر زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع ٥٠٪؜، لتتراوح ما بين المعادل لمبلغ ٣٧ ألف جنيه إلى ٢٤٠ ألف جنيه عند السفر للخارج وفقا لنوع البطاقات الائتمانية وحدها الائتماني. 
وأوضح البنك الأهلي من خلال بيان رسمي، أنه فى حالة المشتريات بالعملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية من داخل مصر، تتراوح الحدود الائتمانية بين المعادل بالعملة الأجنبيه لمبلغ ٧ آلاف جنيه وحتى ٩٠ ألف جنيه مصري.

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