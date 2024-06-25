الثانوية العامة 2024.. 36721 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بالمنوفية

يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث رفعت مديرية التعليم درجة الاستعدادات القصوى لمتابعة سير الامتحانات.

وصرح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان يبلغ 36,721 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي:

- الشعبة العلمية علوم: 23,285 طالبًا وطالبة.

- الشعبة العلمية رياضيات: 5,960 طالبًا وطالبة.

- الشعبة الأدبية: 7,486 طالبًا وطالبة.

- طلاب المنازل: 3,528 طالبًا وطالبة.

وأكد الفولي تجهيز 22 استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان.

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب انقطاع الخدمة عن مقار اللجان، وذلك لضمان سير الامتحانات بدون مشاكل.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.