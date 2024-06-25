في اليوم الـ263 للعدوان.. استشهاد 16 فلسطينيا جراء استهداف مدرستين للإيواء ومناطق متفرقة في غزة

استشهد 16 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء سلسلة غارات شنها الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث استهدفت مدرستين تابعتين للأونروا. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت وفا بأن العدوان، الذي دخل يومه الـ263، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف طال خان يونس ومخيمي المغازي والشاطئ، بالإضافة إلى مناطق جنوب غزة.

وأشارت وفا إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه انتشلت خمسة شهداء، بينهم أطفال، من تحت الأنقاض بعد قصف مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث اندلعت النيران فيها نتيجة القصف.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني ستة شهداء آخرين جراء استهداف مدرسة عبد الفتاح حمود في منطقة يافا وسط مدينة غزة.

وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة جثماني امرأتين ونقلت عددًا من المصابين بعد استهداف منزل عائلة الزميلي في منطقة الشجاعية شرقي المدينة.

كما استهدف الاحتلال مناطق غربي رفح جنوب قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، استشهد شاب وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي 37،626 شهيدًا و86،098 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

