غرب الدلتا: فتح باب التقديم لدورات تدريبية بمركز أبوقير

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد الباتع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن قيام مركز تدريب أبو قير بفتح باب التقدم لأبناء العاملين وأبناء المناطق المحيطة بالمركز من خط المعمورة إلى رشيد لدورات تدريبية خلال موسم صيف 2024 (يوليو - أغسطس - سبتمبر) لمتدربين من الجنسين في المجالات المذكورة بالإعلان.

- رسوم الدورة (200) جنيها لأبناء العاملين بالكهرباء، و(300) جنيها لغير أبناء العاملين.

- رسم تحديد مستوي اللغة الإنجليزية (20) جنيها.

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