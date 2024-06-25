ads
الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غرب الدلتا: فتح باب التقديم لدورات تدريبية بمركز أبوقير

صروة أرشيفية
صروة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء،  برئاسة المهندس محمد الباتع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن قيام مركز تدريب أبو قير بفتح باب التقدم لأبناء العاملين وأبناء المناطق المحيطة بالمركز من خط المعمورة إلى رشيد لدورات تدريبية خلال موسم صيف 2024 (يوليو - أغسطس - سبتمبر) لمتدربين من الجنسين في المجالات المذكورة بالإعلان.
- رسوم الدورة (200) جنيها لأبناء العاملين بالكهرباء، و(300) جنيها لغير أبناء العاملين.
- رسم تحديد مستوي اللغة الإنجليزية (20) جنيها.

FB_IMG_1719280376671
FB_IMG_1719280376671
غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء المهندس محمد الباتع مركز تدريب أبو قير