"هيئه المواد النووية " إطلاق العدد الأول من إصدار مجلة "آفاق نووية"

أعلن الدكتور حامد ميره رئيس هيئه المواد النووية عن إطلاق العدد الأول من إصدار مجلة هيئة المواد النووية “افاق نووية” والتي تحمل بين طياتها تطلعات الدولة المصرية نحو مستقبل واعد للطاقة النووية بمصر.

وقد جاء هذا الإصدار ليعكس مدى ما وصلت إليه الهيئة من تطور واضح في أدائها وما حظيت به من ثقة القيادة السياسية أجهزة الدولة المختلفة.

وقد جاءت باكورة المجلة لتعكس مدى الجهد الذي بذل في إعدادها وإخراجها بهذه الصورة المتميزة من خلال طرح موضوعات علمية متميزة وكذلك استقطاب أقلام ذات كفاءة عالية من التخصصية العلمية والأدبية.