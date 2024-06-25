تعرف علي أسباب خصم الرصيد من العداد مسبوق الدفع

يتساءل العديد من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن أسباب خصم مبالغ من العداد مسبوق الدفع رغم عدم وجود أقساط مع بدء زيادة الأحمال.

"البوابة نيوز " ترصد لقرائها أهم الرسوم التي تخصم عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع:

خصم قيمة فرق الاستهلاك::

يتم خصم 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة.

يتم خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.

يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.



خصم مقابل خدمة العملاء::

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 100 كيلو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقروء صفر (9 جنيهات).

9- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر