شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة

شهدت منطقة تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة، الليلة، استهدافًا عنيفًا من قبل الطيران الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة عدد من المدنيين.

كما نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية غارات على منطقة بيت لاهيا شمال القطاع، مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

في سياق متصل، ألقت الطائرات المسيرة قنابل حارقة في شارع أبو عريف بدير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الخسائر البشرية والمادية.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف جوي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع، وزاد عدد الشهداء إلى عشرة في قصف آخر استهدف مجموعة من المواطنين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37،626 شهيدًا و86،098 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المنطقة.