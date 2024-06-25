بلينكن يشدد على وزير الدفاع الإسرائيلي ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، على ضرورة قيام إسرائيل بحماية عمال الإغاثة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.

وقال البيان، "شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع، بحسب البيان.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.