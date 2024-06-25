أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم أوكراني كثيف بالطائرات المسيرة على المنطقة.

وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت مدينة ومنطقة بيلجورود لهجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، أصيب مدني. وقام فريق إسعاف بنقل امرأة مصابة بجرح مغلق في الرأس وكسر في ذراعها اليمنى إلى مستشفى المدينة".

وأضاف أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية في المنازل "وتحطمت نوافذ عدد من المباني السكنية، وتضررت 4 سيارات، كما تضرر خط إمدادات الغاز".

يحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.