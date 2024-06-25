ماكرون يحذر من "حرب أهلية" في فرنسا بسبب "متطرفي" اليمين واليسار

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن البرامج الانتخابية التي يقدمها اليمين المتطرف واليسار المتطرف، قد تؤدي إلى حرب أهلية في فرنسا، وذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفي حديثه لبرنامج "بودكاست"، قال ماكرون إن حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) "يعمل على الانقسام ويدفع نحو حرب أهلية"، مضيفًا أن حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) يقترح "شكلًا من أشكال الطائفية"، معتبرًا أن هذه الأمور "تتسبب بالحرب الأهلية".

بدوره، قال وزير الاقتصاد برونو لومير: "أخشى على السلم الأهلي" في حال فوز حزب "التجمع الوطني". كما انتقد برنامج "الجبهة الشعبية" (تحالف أحزاب اليسار) والزيادات الضريبية الكبرى، مؤكدًا أن "الجميع سيتضرر من هذا المشروع الذي هو في الجوهر مشروع مستوحى من الماركسية".

والأحد، قال ماكرون إنه يستبعد الاستقالة ووعد "بالعمل حتى مايو 2027" أي حتى نهاية ولايته، مقرًا بأنه من الضروري "تغيير طريقة الحكم بشكل كبير".

وأضاف في رسالة إلى الفرنسيين نشرت الأحد في الصحف: "الحكومة المقبلة التي ستعكس بالتأكيد تصويتكم ستضم كما آمل، الجمهوريين من مختلف التوجهات الذين سيعرفون كيف (...) يتصدون لليمين واليسار المتطرفين".

وتأتي تصريحات ماكرون، بينما أعلن اليمين المتطرف، الاثنين، "استعداده لحكم فرنسا"، إذ قال جوردان بارديلا (28 عامًا)، رئيس "التجمع الوطني" خلال عرض برنامجه "نحن مستعدون"، إن حزبه هو "الوحيد القادر الآن وبشكل معقول على تحقيق تطلعات" الفرنسيين.