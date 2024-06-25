حريق بأشجار وسور معهد عمر بن الخطاب.. ماذا حدث في حي شرق بأسيوط؟

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، منذ قليل، جهود السيطرة على حريق محدود بأحد الأشجار وبعض الأخشاب بجوار سور معهد عمر بن الخطاب الأزهرى بحى شرق أسيوط دون وقوع أية إصابات بشرية.

وكان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد نشوب حريق محدود بأحد الأشجار وبعض الأخشاب بجوار سور معهد عمر بن الخطاب الأزهرى بحى شرق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق وتم الإطفاء والتبريد، ولا توجد أية إصابات بشرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل قوات مباحث قسم ثان أسيوط والحماية المدنية معرفة أسباب الحريق.

كما انتقل محافظ أسيوط يرافقه سيد عبد الجواد رئيس حى شرق، وقيادات الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحريق وتابع اعمال الإطفاء والتبريد، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية لجاهزيتهم وتعاملهم مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت مما قلل من خسائر الحريق دون وقوع أية إصابات بشرية.

كما كلف المحافظ رئيس حى شرق أسيوط بمتابعة نتيجة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره مستقبلا حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات.