ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا

حصلت البوابة نيوز على أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

وكان قد لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما اصيب 13 آخرون في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

حيث تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي بتصادم أتوبيس مع مكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدينة ملوي.

أسفر الحادث عن مصرع 50 أشخاص (د شكري ع م و٤٥سنة- عمرو ح م ٢٧سنة - سومة م م ٢٥سنة -يحيي هدع ع ١٦سنة_سومة ع ا ٥٠ سنة )وإصابة 13اخرون (محمد ع م٣٧ سنة -حاتم خ م ٣٤سنة- حمادة ا ع ٥٣سنة -محمد ع ف ٢٣سنة -حشمت ف ر ٨سنوات - عمر ا ش ٦٤سنة- دردير م٥٢سنة -محم ع ع ٧سنوات - صابر ع ص ١٥سنة -طلعت ط م ٣٣سنة-محمد ر س٢٤سنة - ماهر ش ر ٢٧سنة )تم نقل جثث الضحايا لمشرحة مستشفي ملوي التخصصي والمصابين لذات المستشفي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.