شاب ينهي حياته شنقًا بمنطقة الصوفي بالفيوم

أقدم شاب يبلغ من العمر 15 عام بإنهاء حياته شنقًا بمنطقة الصوفي بمحافظة الفيوم باستخدام حبل غسيل بسبب مروره بأزمة نفسية واكتئاب حاد مما أدى إلى إنهاء حياته.



تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثة شاب متعلقه بسقف غرفته بمنطقة الصوفي.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم هشام حسين رئيس مباحث القسم وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شاب يبلغ من العمر 15 عام شنقا في سقف غرفته بحبل غسيل.

وعلي الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجري نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام بعد إخطار النيابة العامة ومعاينة الحادث علي الطبيعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق