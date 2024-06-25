بلينكن يؤكد لـ" غالانت " أهمية الحل الدبلوماسي لوقف التوتر على حدود لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان عن اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الإثنين، إن بلينكن أكد على أهمية الحل الدبلوماسي لوقف التوتر على حدود لبنان.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة.

ووفق الخارجية الأمريكية فقد أطلع بلينكن غالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

وبحث الجانبان الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن.