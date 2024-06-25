الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان، روسيا الاتحادية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن استنكارها العميق لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتنتهك القوانين الدولية.

كما نددت الإمارات بخطاب الكراهية والعنصرية الذي يساهم في تأجيج النزاعات وتصعيدها. وشددت الوزارة على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى نشر الفتنة والفوضى.

وقدمت الوزارة خالص تعازيها لحكومة وشعب روسيا الاتحادية، ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة النكراء.