البنك التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولي لبطاقاته الائتمانية بنسبة 50%

قرر البنك التجاري الدولي رفع حدود الإنفاق الدولي على كافة البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر بنسبة 50%.

وأعلن البنك أيضا عن تخفيض عمولة تدبير العملة ليصبح 5% بدلًا من 10%، كما أبقى البنك رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 10% بحد أدنى 20 جنيهًا.

ورفع البنك الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر لعملاء قطاع “برايم وبلس” إلى 75 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه لكل من قطاع ويلث وبرايفيت والبيزنس بانكينج وcorporate.

وبالنسبة للمعاملات خارج مصر، رفع البنك الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع برايم ليصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 75 ألف جنيه، كما رفع الحد الشهري للشراء خارج مصر لقطاع بلس ليصل إلى 175 ألف جنيه بدلًا من 125 ألف جنيه.

وارتفعت حدود الاستخدام الدولي للشراء الشهري لعملاء قطاع ويلث لتصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 175 ألف جنيه.

وارتفع الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع برايفت إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، وارتفع الحد الشهري للشراء الدولي لقطاع بيزنس بانكينج 175 ألف جنيه بدلًا من 125 ألف جنيه، كما رفع الحد الشهري لقطاع “كوربوريت” إلى 250 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 175 ألف جنيه.