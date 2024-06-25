رابطة الأندية: قرار الزمالك انسحاب وليس اعتذار.. وهناك عقوبات على الأبيض

كشف مصدر خاص داخل رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، أنه تم ارسال خطاب رسمي منذ قليل، لنادي الزمالك يبلغه بأن عدم لعب مباراة الأهلي اليوم الثلاثاء، يعتبر انسحاب وليس اعتذار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" منذ قليل، أن الخطاب المرسل لمسؤولي الزمالك جاء لإسدال الستار عن الأزمة وستطبق لوائح الانسحاب.

وفقًا للمادة رقم 51 من قانون العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص على، إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المسابقة فإنه يتعرض لهذه العقوبات:

- غرامة مالية يحددها مجلس إدارة اتحاد الكرة.

- إذا لم يحضر الزمالك لملعب المباراة سيكون مهزومًا بثلاثية نظيفة.

- خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.

- خصم نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويتم تحديد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بعد خصم نقاط المباراتين.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وفقًا لتقرير الحكم والمراقبين.