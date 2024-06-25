فلسطين.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب ووسط وشمال قطاع غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، مساء أمس الاثنين، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء إلى عشرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي تطور آخر، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات جديدة للطيران الإسرائيلي. كما توغلت آليات إسرائيلية في مناطق جنوب رفح، حيث أطلقت القوات النار بكثافة وقصفت المنطقة بالمدفعية، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 37،626 شخصًا، فيما بلغ عدد الجرحى 86،098، معظمهم من الأطفال والنساء.