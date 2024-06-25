وزارة الرياضة: صبحي لم يضغط على الزمالك للعب القمة وطالب بتطبيق اللوائح

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن كواليس قرار عدم إقامة مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

حيث كان من المفترض أن يلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 27 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن رفض الفريق الأبيض خوض المباراة بسبب عدم تنفيذ مطالبه التي أعلن عنها مؤخرًا.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات تليفزيونية أن الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة وضع ضوابط في اجتماعه أمس الإثنين، وتحدث عن محاور رئيسية، ورفض ظهور مشهد أن يذهب فريق لمباراة ويغيب الفريق الأخر، هذا لن يسمح بظهوره عبر شاشات التلفزيون".

وأضاف: "وبالتالي طالب الوزير بخروج خطابات رسمية من جميع الجهات المختصة لتوضيح الرؤية للرأي العام قبل موعد المباراة، وقد كان تم رفض إقامة المباراة وتم إبلاغ الأهلي بالقرار".

وأكمل: "أشرف صبحي أكد في النهاية أن الدولة المصرية ملتزمة بالتطبيق الصارم للوائح والقوانين، وبالتالي هذا الأمر لا يسري على مباراة غدا فقط، هو تحدث عن التطبيق الحرفي للقوانين".

واختتم: "وزير الشباب والرياضة لم يجتمع للضغط على نادي الزمالك لإقامة مباراة القمة، بل أكد أنه شأن يخصهم.