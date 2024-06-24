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الإثنين 24 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البنتاجون: واشنطن تعمل على منع صراع إقليمي واسع بسبب التوترات بين لبنان وإسرائيل

المتحدث باسم البنتاجون،
المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون"، أن جهود الولايات المتحدة تتركز حاليًا على منع تصعيد صراع إقليمي واسع وحل التوترات بين لبنان وإسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعرب المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، عن القلق من احتمالية وقوع "سوء تقدير" على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفقًا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين.

فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أشار رايدر إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لضمان توزيعها من قبل المنظمات الإغاثية. وأكد على أن القوات الأمريكية لن تتواجد على الأرض في قطاع غزة.

البنتاجون لبنان إسرائيل