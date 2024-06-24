5 طلبات إحاطة أمام رياضة النواب.. غدًا

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعها غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

فتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب، بشأن الموافقة على إنشاء سور للملعب الترابي لمركز شباب قرية الإسماعيلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائب حسن عبد الوهاب، بشأن توقف عملية استكمال إنشاء سور للملعب الترابي لمركز شباب قرية كفر سليمان البحري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هناء فاروق، بشأن تأخر تجديد الملعب الخماسي وإنشاء ضلع السور المزال بالملعب بمركز شباب كفر المياسرة بمحافظة دمياط، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إحلال وتجديد بعض الملاعب الخماسية بمحافظة دمياط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة ملعب قانوني لمركز شباب ميت الشيوخ - مركز فارسكور بمحافظة دمياط.