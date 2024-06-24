تعرف على جدول أعمال محلية البرلمان.. غدًا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها غدًا لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.

فتبحث اللجنة عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق الرئيسية والشوارع الفرعية بمدينة إسنا – محافظة الأقصر، ومنها الطوايع، الجوايدة، حوض متولي حزين الملاصق لجسر السيالة، شارع التليفزيون، شارع مطبعة الأميرية، شوارع بمنطقة السجارية، حوض أبو رجيلة، عزبة الخزان الجديدة، مناطق خلف موقف الأقاليم رغم نهو تنفيذ أعمال الصرف الصحي.

واستمرار مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من أبريل سنة 2024.

بالإضافة إلى استمرار مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب باهى أمين مسعود، بشأن سرعة البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة كوبري قرية الدير – مركز إسنا – بمحافظة الأقصر، وذلك نظراً لسوء حالته الفنية وتهالك بنيته الأساسية نتيجة للكثافة السكانية والمرورية المستخدمة لهذا الكوبري بصفة يومية، فضلاً عن انخفاضه عن الطريق الزراعي القاهرة – أسوان وعن خط السكك الحديدية مزلقان القرية مسافة 4 أمتار، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2024.