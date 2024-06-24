توصيل الغاز الطبيعي بقرى البحيرة أمام طاقة النواب.. غدًا

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، لبحث موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بينهم النائب محمد يسري عبادة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى (زاوية البحر– محلة أحمد – أبو الخاوي – دمشلي – علقام – البريجات – قناطر كفر بولين – بولين الفوايد – شابور- الصواف) مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ضمن خطة العام المالي الحالي علماً بأنه قد تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لهذه القرى.

كما تناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لجزيرة نكلا مركز شبراخيت، وعزبة البورة، وقرى (إمليط، الضهرية، جنبواي، النقراش، بِرقامة) مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشيني، بشأن تعطيل أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من قِبل الإدارة العامة لحماية نهر النيل.

كما تبحث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن استكمال توصيل الغاز الطبيعي لعزبتي (حمد منيسي، أسعد) وقرية ستمائة المغازي ضمن الأعمال الجارية بمجلس قرية كوم النصر مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، علماً بأنه قد تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي المعتمد، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف المقرحي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي ومد الشبكات اللازمة لذلك بمدينة الدلنجات محافظة البحيرة.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة المصري، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (بيبان – القصر المصري – الرباط – نصر الله) وباقي قرى مجلس قرية بركة غطاس (بسنتاواي – النخلة القبلية) بمحافظة البحيرة، وموضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة مي رشدي، غيث بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي لقرى (شلشلمون وبني هلال الجديدة وميت بشار وكفر ميت بشار والربعماية وقرية شيبة قش والتابعة للوحدة المحلية بالمحمدية ومنطقة 19 التابعة لقرية ميت يزيد) مركز منيا القمح محافظة الشرقية.