أزمات الصرف الصحي بالغربية أمام طاولة إسكان البرلمان.. غدًا

تستأنف لجنة الاسكان والتعمير بمجلس النواب اجتماعاتها غدًا، بعقد 3 اجتماعات بعد الانتهاء من الجلسة العامة للنواب، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

فتناقش الطلبات المقدمة من النائب محمود عبد السميع الشامي، بشأن ضعف المياه بمنطقة سوق اللبن بحي أول المحلة الكبرى- محافظة الغربية، واستبعاد عزبتي الجندي ومحمد عرفة من مبادرة حياه كريمة بمدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، إضافة إلى تأخر أعمال تسليم خط الطرد بمحطة صرف صحي بشارع سعيد نوارة- منشية البكري بحي ثان مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، وتأخر تسليم مشروع تدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بأرض الإسعاف بالمشتل- المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

كما تبحث الطلبات المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن مطالبة حي أول المحلة الكبرى-محافظة الغربية المواطنين بدفع رسوم تحسين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على نموذج (10)، وعدم مد خدمة الصرف الصحي لعزبتي الجندي وبشارة-المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

كما تناقش الطلبات المقدمة من النائبة سامية محمد توفيق، بشأن ضعف المياه بقرية محلة أبو على- مركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية، والمطالبة بالتوسع الرأسي في البناء بالنسبة لمحافظة الغربية، حيث إنها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي ليس لها ظهير صحراوي أو ساحلي، والمطالبة باعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة الغربية.

ونظر الطلبات المقدمة من النائب عامر حامد الشوربجي، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي ببعض قرى- مركز السنطة- محافظة الغربية، لعدم توفير اعتمادات مالية، والنائبة آمال إبراهيم عبد الحميد، بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركزي كفر الزيات وبسيون- محافظة الغربية، وسحر عبدالمنعم العشري، بشأن عدم إدخال خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمركز سمنود بمحافظة الغربية رغم تبرع المواطنين بقطعة الأرض، وحامد جلال جهجه، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى بمركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية