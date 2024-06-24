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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق اندلع بـ 3 أكشاك للبقالة

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة والتدخل السريع من قوات الحماية المدنية بمركز نصر النوبة، والتى ساهمت فى السيطرة على الحريق الذى إندلع فى 3 أكشاك بجوار مزلقان كلابشة، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح .

ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بأنه فور إخطار محافظ أسوان بنشوب الحريق فى 3 أكشاك مخصصة للبقالة بجوار مزلقان كلابشة للسكك الحديدية، أعطى توجيهاته بالتعامل السريع مع الحريق من خلال رجال قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإخماده قبل إمتداده للمنطقة المحيطة .

لافتاً إلى أنه جرى مشاركة متميزة لرجال الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى والعاملين بالوحدة المحلية ، وجرى تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران وإحتوائها ، وجرى بالتوازى التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لحصر الخسائر ، والتى شملت محتويات الأكشاك بالكامل ، مع صرف التعويضات وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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