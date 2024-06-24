8 طلبات إحاطة على طاولة "اتصالات البرلمان" غدًا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، 4 اجتماعات غدًا لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

وتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل خطوط الفايبر لقرية السلام (زكي أفندي) بمحافظة البحيرة.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن حرمان أغلب المناطق في مركز ومدينة إدكو والقرى التابعة بمحافظة البحيرة من خدمة التليفون الأرضي.

وتبحث اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن عدم توفير خدمة الإنترنت في بعض العزب بمحافظة الإسماعيلية.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن تدعيم قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية بكابل التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن سرعة توصيل شبكة التليفون الأرضي إلى الأماكن المحرومة من الخدمة في قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن إغلاق وعدم استغلال مبنى سنترال المقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

كما تنظر اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن الانقطاع المتكرر للإنترنت بحي العمرانية الجيزة، إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن التأخر في تركيب بوكسات الفايبر للخطوط الأرضية بمدينة جهينة بمحافظة سوهاج.