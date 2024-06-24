بعد إلغاء القمة.. الخطيب يكلف لجنة المباريات بتعويض جماهير الأهلـي

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لجنة المباريات بالقلعة الحمراء للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها ، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر.

وطلب رئيس النادي الأهلي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.