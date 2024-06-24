تعرف على جدول أعمال خطة النواب غدًا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس.

وتبحث اللجنة في اجتماعها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024، بشأن "الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية Ifc بحصة قدرها 28940 سهماً “، مشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أنه من المقرر أن تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن توصيل المرافق الأساسية لمنطقة القابوطي الكائنة بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد في خطة العام المالي 2024/2025.