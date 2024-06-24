رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس صموئيل عطا وشيوخ وشمامسة لكنيسة إمبابة الثانية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، في حفل رسامة وتنصيب القس صموئيل عطا للكنيسة الإنجيلية الثانية بامبابة، ورسامة شيوخ وشمامسة للكنيسة. وذلك بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ مجدي عبد الله، مدير الدعوة بمنطقة وعظ الجيزة- الأزهر الشريف.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بامبابة، كما هنأ القس صموئيل عطا والشيوخ والشمامسة الجدد، مضيفًا: "نشكر الله لأجل بلادنا والحرية الدينية ونصلي دائمًا لأجل سلامها".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته "إن الله عندما خلق الإنسان جعل له قيمة في ذاته وليس في الممتلكات أو الأشياء، وأن القصد من البداية أن الإنسان يعطي الأشياء قيمتها، لكن الخطية قلبت هذا الوضع، فأصبح الإنسان يستمد قيمته من الأشياء. لذا يجب أن نستمد قيمتنا من إيماننا بالله فالأشياء والممتلكات متغيرة".

IMG_8106

IMG_8105

IMG_8104